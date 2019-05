Catania-Potenza dove vederla e le probabili formazioni

Terza partita del Catania questa sera nei play off di Serie C. I rossazzurri saranno impegnati nel match del terzo turno (il primo della fase nazionale), al termine dei quali saranno scritte le ultime due promozioni in Serie B dopo quelle già ottenute da Entella, Pordenone e Juve Stabia. Non sono previsti i tempi di supplementari: in caso di parità di punti e di gol, passa il turno la squadra testa di serie, ossia quella che stasera gioca in casa. Il Catania, dopo l’1-1 beffa a Potenza, ospita i rossoblu’ forte dei favori del pronostico potendo contare su due risultati su tre.

CONVOCATI – Andrea Sottil ha convocato 23 giocatori per la sfida al Potenza, in programma mercoledì 22 maggio alle 20.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per il ritorno del primo turno della Fase Nazionale – Play Off del Campionato Serie C 2018/19. Biagianti e compagni in ritiro pre-gara da stasera.

Questi gli atleti a disposizione: PORTIERI 33 Lorenzo Bardini 12 Matteo Pisseri – DIFENSORI 4 Ramzi Aya 17 Joel Baraye 26 Luca Calapai 28 Andrea Esposito 3 Dragan Lovric 15 Giovanni Marchese 5 Tommaso Silvestri 29 Lorenzo Valeau CENTROCAMPISTI 6 Federico Angiulli 27 Marco Biagianti 21 Rosario Bucolo 30 Giuseppe Carriero 16 Cristian Llama 10 Francesco Lod 19 Kalifa Manneh 18 Giuseppe Rizzo ATTACCANTI 14 Fran Brodic 11 Davis Curiale 32 Matteo Di Piazza 9 Alessandro Marotta 7 Vincenzo Sarno

PROBABILI FORMAZIONI:

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo alle 20.30 allo stadio Massimino. Arbitro del match Camplone di Pescara.

CATANIA (4-3-1-2): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Baraye; Rizzo, Biagianti, Bucolo; Sarno (Lodi); Di Piazza, Marotta. A disp.: Bardini, Marchese, Lovric, Esposito, Valeau, Lodi, Rizzo, Angiulli, Manneh, Curiale, Llama, Liguori, Brodic. All: Sottil

POTENZA (3-5-): Ioime; Sales, Émerson, Sepe; Coppola, Dettori, Matera, Panico; Guaita, França, Longo. A disp.: Breza, Mazzoleni, Giosa, Matino, Coccia, Di Modugno, Piccinni, Di Somma, Lescano, Genchi, Ricci, Bacio Terracino, Longo. All: Raffaele.

CANCELLI – L’ingresso allo stadio “Angelo Massimino” sarà consentito a partire dalle 18.45, secondo l’indicazione dei delegati della Lega Italiana Calcio Professionistico. In considerazione della notevole affluenza prevista, si consiglia agli spettatori in possesso di valido titolo d’accesso di recarsi allo stadio con congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio del match.

DOVE VEDERLA IN TV – La partita sarà trasmessa in diretta su ElevenSport a partire dalle ore 20 al costo di 3,90. Itasportpress seguirà la gara con una diretta testuale a partire dalle 20.15.