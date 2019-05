Catania-Potenza 0-1

Il Catania ospita il Potenza in un gremito Massimino, potendo contare sul buon pareggio nel match dell’andata (1-1 in Basilicata). Per i rossazzurri due risultati su tre per passare il turno nei playoff di Serie C, giunti alla fase nazionale. Il match live su ItaSportPress.it.

La diretta della partita:

26′ – È un Catania più battagliero: Biagianti arriva al tiro dalla distanza, blocca Ioime senza problemi.

21′ – Ancora pericoloso il Potenza, che in contropiede mette sempre i brividi: traversone questa volta di Coppola, Aya attento in marcatura per Lescano, sempre vispo in area avversaria.

18′ – Reazione del Catania veemente: Di Piazza sfiora il pareggio. Riceve da Biagianti, conclusione verso la porta e bella respinta da parte del portiere Ioime. Primo sussulto rossazzurro.

13′ – GOL DEL POTENZA, 0-1. La formazione di Raffaele trova il vantaggio con Facundo Lescano: cross di Emerson, l’attaccante argentino è libero in area per battere Pisseri con un colpo di testa. Con questo risultato i lucani accederebbero al turno successivo degli spareggi.

10′ – Bravo Aya a impedire che Lescano in area di rigore colpisca a rete. L’attaccante del Potenza ci aveva provato con un gesto acrobatico. Meglio la squadra ospite in questo avvio di gara.

7′ – Calcio di punizione di Emerson, palla ben lontano dalla porta difesa da Pisseri.

1′ – Comincia la partita del Massimino.

Queste le formazioni ufficiali:

Catania (4-3-1-2): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Marchese; Carriero, Biagianti, Rizzo; Sarno; Marotta, Di Piazza. A disposizione: Bardini, Lovric, Esposito, Baraye, Valeau, Bucoli, Lodi, Angiulli, Llama, Manneh, Curiale, Brodic. All. Sottil

Potenza (3-4-3): Ioime; Sales, Emerson, Pepe; Guaita, Coppola, Dettori, Panico; Genchi, Lescano, Ricci. A disposizione: Breza, Matino, Giosa, Di Somma, Di Modugno, Coccia, Piccinni, Matera, Bacio Terracino, França, Longo. All. Raffaele