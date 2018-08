Catania, se non sarà B richiesta di risarcimento danni

Manca ormai poco ma è certo che oggi si saprà il destino del Catania. I rossazzurri potranno essere ripescati in B oppure rimanere in C. La decisione della Figc sulla formula della prossima cadetteria e sulla graduatoria dei ripescaggi, è attesa a momenti con il comunicato. Intanto a Torre del Grifo i dirigenti attendono con ansia il responso ma da quanto appreso da Itasportpress.it, in caso di mancato ripescaggio, la società etnea avvierà una richiesta di risarcimento danni. Seguiranno aggiornamenti.