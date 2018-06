Catania-Siena, anche Fabio Cannavaro allo stadio a tifare per i rossazzurri

Sarà in ritiro per circa 15 giorni a Torre del Grifo, quartier generale del Catania, il Guangzhou Evergrande, club cinese di mister Fabio Cannavaro. La squadra asiatica, che potrebbe tesserare Raja Nainggolan, ha scelto nuovamente di allenarsi alle pendici dell’Etna, per effettuare il ritiro precampionato e sarà al lavoro a partire da giorno 10 giugno. Cannavaro già lo scorso anno portò il Tianjin Quanjian, sua ex squadra, a Torre del Grifo rimanendo dal 30 gennaio al 23 febbraio e trovandosi molto bene nella mega struttura di via Magenta. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, l’ex capitano dell’Italia, domenica sera assisterà alla semifinale di ritorno playoff di Serie C, tra il Catania e il Siena in uno stadio che sarà gremito di pubblico. Cannavaro torna al Cibali dopo tanto tempo, ma stavolta da spettatore e a Catania confidano che porti anche fortuna ai colori rossazzurri per la corsa alla Serie B. Il 23 giugno poi, il Guangzhou Evergrande andrà a Milano per disputare un’amichevole con un’altra squadra asiatica.