Catania, Sottil: “Contro il Monopoli siamo stati grandi. Ripartire nel 2019 dal finale del 2018”

Terza vittoria consecutiva per il Catania che ha chiuso il 2018 battendo al Massimino il Monopoli. Il tecnico Andrea Sottil ha commentato il successo: “Ho visto un ottimo Catania in termine di qualità di gioco contro un bel Monopoli che ha fisicità. Complimenti ai ragazzi che sono andati sempre in crescita. E’ stata la miglior partita giocata e mi sono divertito dalla panchina e non ci dimentichiamo che era la terza gara di fila. I ragazzi stanno bene fisicamente e si vede da come spingono nella ripresa. La squadra deve adesso staccare e poi riprenderemo giorno 8 gennaio. Nell’ultimo mese sono stato più sereno perchè ho visto che dal punto di vista mentale la squadra ha risposto ed è cresciuta. Adesso bisogna ricominciare nel 2019 da questa bella prova di oggi”

ANGIULLI – “Non sono uno che fa spesso gol ma è stato bello farlo in casa. Una grande gioia visto che si era parlato anche con i miei compagni di spingermi in attacco. Dal 2019 mi aspetto di più perchè fisicamente sto bene e le tre vittorie consecutive ci permettono di riportarci nelle zone alte della classifica”