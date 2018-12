Catania, Sottil: “Fatto prestazione insufficiente con la Sicula e fischi giusti. E’ un problema…”

Dopo il pari deludente contro la Sicula Leonzio, il tecnico del Catania Andrea Sottil fa un’analisi della prova della sua squadra: “Oggi i fischi del nostro pubblico sono giusti nel senso che abbiamo fatto prestazione insufficiente. Non ci vengono le cose che prepariamo in allenamento e non siamo brillanti. Non è stata una bella partita e dovevamo fare di più. Mercoledì abbiamo avuto un sacco di occasioni nella ripresa e siamo rimasti lucidi e sereni, oggi eravamo convinti di fare bene ma abbiamo giocato con il freno a mano tirato. E’ una questione mentale ma dobbiamo essere più determinati e precisi, abbiamo una paura che non ci porta da nessuna parte. In questi giorni ha visto un gruppo unito e compatto ma la prestazione di oggi non rispecchia il lavoro fatto in settimana. Non cerco alibi e ci metto la faccia facendo analisi equilibrate, il campo gibboso non ci ha aiutato ma questa sera abbiamo fatto male. Non facciamo gol e la colpa è di tutti. Ci manca spregiudicatezza e abbiamo troppa paura. I tifosi hanno ragione di essere arrabbiati e delusi, noi con serietà e impegno proveremo a risalire e uscire da questa situazione. Devo lavorare sulla mente dei calciatori e abbiamo 7 giorni prima della partita con la Cavese”.

ANGIULLI – Questa l’analisi del centrocampista Angiulli: “L’ambiente si aspetta tanto e non possiamo pretendere di essere applauditi in questo momento. Sappiamo che chi gioca a Catania deve avere personalità per sopportare la pressione. Dobbiamo essere più decisi nei duelli e la Sicula ha fatto oggi una vera partita di Serie C lottando e correndo. Siamo uniti e nessuno rema contro. Bisogna adattarsi alla categoria e non possiamo specchiarci. Non riuscire a creare occasioni non porta positività ma con il lavoro troveremo la quadra anche dal punto di vista caratteriale”.

AYA – Questa l’analisi del difensore Aya: “In C non è come in Coppa Italia. Qui bisogna vincere i duelli e se li perdi fai fatica. Bisogna fare qualcosa in più e oggi meritava di vincere la Sicula Leonzio. Dovevamo stare più alti con la linea e invece noi ci siamo abbassati regalando molti metri all’avversario. Dobbiamo avere più coraggio e rimanere più alti”.