Catania, Sottil: “Questa squadra è molto equilibrata e riesce ad arrivare in gol con facilità”

La Coppa Italia sta regalando belle soddisfazioni al Catania che dopo il Foggia è riuscito a eliminare il Verona. Elogi anche per il tecnico Andrea Sottil che in sala stampa dopo la vittoria contro l’Hellas ha analizzato il 2-0 per gli etnei. “Rinnovo i complimenti a questi ragazzi che al di là della volontà messa in campo, stanno dimostrando anche di avere un importante livello tecnico. Il successo di stasera col Verona è meritato. La squadra è molto equilibrata ed è questo un aspetto che io prediligo. Siamo sempre rimasti corti questa sera riuscendo a svolgere un importante lavoro in fase di copertura e di costruzione. Siamo ancora non al massimo e per questo dobbiamo lavorare. Purtroppo questa storia del format del campionato di B ci ha un po’ distratto ma comunque i ragazzi sono stati bravi a isolarsi e non dare ascolto a tutto quello che è successo. Di positivo c’è anche che il mio pensiero tattico è stato assimilato dalla squadra visto che in campo mettiamo intensità e un calcio anche offensivo che ci permette di arrivare in zona gol con lucidità. Il 4-2-3-1? E’ un modulo che ci permette di avere tre elementi importanti dietro la punta. Marotta poi si esalta nell’attaccare gli spazi. Ma nel complesso bene anche centrocampo e difesa con Silvestri e Aya che sono stati bravi”