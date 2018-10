Catania-Trapani, i 22 convocati rossazzurri

Big match domani per il Catania che vuole tornare alla vittoria dopo il pareggio esterno sul terreno della Casertana. L’allenatore Andrea Sottil ha convocato 22 giocatori per la sfida al Trapani, in programma martedì 16 ottobre alle 20.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la settima giornata del girone C del campionato Serie C 2018/19. Indisponibili lo squalificato Esposito e Mujkic, quest’ultimo impegnato con la Bosnia-Erzegovina Under 19 in occasione delle qualificazioni agli Europei di categoria. Biagianti e compagni, in ritiro pre-gara da stasera, sosterranno domani alle 10.30 una seduta di risveglio muscolare. Mercoledì alle 16.30, a Torre del Grifo, primo allenamento in vista di Paganese-Catania, in programma sabato 20 ottobre alle 14.30.

Questi gli atleti a disposizione: PORTIERI 12 Matteo Pisseri 1 Guido Pulidori DIFENSORI 4 Ramzi Aya 17 Joel Baraye 26 Luca Calapai 23 Simone Ciancio 3 Dragan Lovric 8 Luigi Alberto Scaglia 5 Tommaso Silvestri CENTROCAMPISTI 6 Federico Angiulli 27 Marco Biagianti 21 Rosario Bucolo 16 Cristian Ezequiel Llama 10 Francesco Lodi 19 Kalifa Manneh 29 Alessio Rizzo 18 Giuseppe Rizzo ATTACCANTI 7 Maks Barisic 14 Fran Brodic 11 Davis Curiale 9 Alessandro Marotta 20 Andrea Vassallo