Catania-Trapani, le formazioni ufficiali

La carica dei 20mila del Massimino per spingere il Catania sempre più verso la promozione in Serie B. Si gioca questa sera, alle ore 20.30, l’andata della doppia sfida al Trapani, quando siamo giunti al penultimo atto dei playoff di Serie C.

Ecco le formazioni ufficiali:

CATANIA (4-3-1-2): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Marchese; Rizzo, Biagianti, Bucolo; Sarno; Di Piazza, Marotta. A disp.: Bardini, Lovric, Esposito, Baraye, Valeau, Angiulli, Lodi, Carriero, Llama, Manneh, Brodic, Pecorino. All. Cristaldi (Sottil squalificato)

TRAPANI (4-3-3): Dini; Costa Ferreira, Taugourdeau, Scognamillo, Ramos; Corapi, Toscano, Aloi; Ferretti, Nzola, Tulli. A disp.: Ferrara, Cavalli, Garufo, Scrugli, Mulè, Joao Da Silva, Lomolino, Franco, D’Angelo, Girasole, Evacuo, Fedato. All. Italiano