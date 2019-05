Catania-Trapani, stadio esaurito. Pagati stipendi a calciatori granata

Alla vigilia del match del secondo turno fase nazionale playoff di Serie C, Catania-Trapani, si registra il tutto esaurito al Massimino con più di 18 mila tagliandi venduti. Per la partita che inizierà alle 20.30 domani sera, c’è molta attesa nel capoluogo etneo ed è prevista anche una bella coreografia nelle curve rossazzurre. Sfida ad alta tensione che si giocherà prima a Catania e poi a Trapani. Gli etnei sanno che passare il turno significherebbe con ogni probabilità avere mezza Serie B in tasca. Il pubblico sarà decisivo come sempre nel corso dei 90′ del Cibali. Sottil è squalificato così come il centravanti Curiale. Per il Trapani qualche problema in difesa ma oggi è giunta una buona notizia per i granata. L’Amministratore Delegato Maurizio De Simone è stato impegnato tutta la mattina di oggi ad effettuare i bonifici bancari per pagare a tutti i tesserati le mensilità di Marzo 2019. In molti a Trapani invece avrebbero voluto che De Simone avesse dedicato la sua giornata ad un “incontro” con il redivivo Giorgio Heller, per un univoco appuntamento da quest’ultimo fissato per oggi con l’attuale proprietà del Trapani Calcio (fonte trapanisi.it).