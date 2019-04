Catania, “Un Goal per la Solidarietà”: le ultime novità e una bella sorpresa in arrivo

Si terrà martedi 16 Aprile 2019, alle ore 10:30, in Piazza Duomo, presso la sala giunta del Comune di Catania, la conferenza stampa di presentazione della quattordicesima edizione di “Un Goal per la Solidarietà”- Trofeo Ecogruppo Italia. Il quadrangolare di beneficenza si giocherà mercoledì 8 Maggio alle ore 10:00 allo stadio ‘’Angelo Massimino’’ di Catania, tra la Nazionale Artisti TV e Stelle dello Sport, le All Stars Siciliane, la nazionale giornalisti ed una formazione di partner dell’evento chiamata ‘’Dream Team’’ Alla conferenza parteciperanno il Sindaco di Catania e metropolitano Salvo Pogliese, il titolare dell’agenzia Italia Eventi Luca Napoli, organizzatore della manifestazione, l’Assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi, il responsabile dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale Dott. Gianpiero Scuderi, la squadra di calcio delle All Stars Sicilia al completo, il responsabile della comunicazione del Calcio Catania Angelo Scaltriti, il dott. Angelo Maugeri di Ecogruppo Italia e tutti i partner dell’evento. La manifestazione sarà illustrata dallo showman Ruggero Sardo. La madrina dell’evento sarà la bellissima showgirl e modella Cristina Buccino, mentre, a grande richiesta, la star del web Ludovica Pagani (nella foto sotto) sarà nuovamente presente e presenterà il suo libro in anteprima davanti ai suoi fans. A poche settimane dall’evento, da segnalare che la tribuna A dello stadio ‘’Angelo Massimino’’ risulta esaurita, di conseguenza sono disponibili i tagliandi della tribuna B, in caso di ‘’tutto esaurito’’ nelle tribune è prevista l’apertura della curva sud, al fine di favorire l’afflusso del pubblico per chi viene da fuori Catania. Per gli accrediti inerenti la partita, che saranno consegnati il 16 Aprile a fine conferenza, si prega inviare una mail a: info@italiaeventimanagement.com specificando il nome della redazione ed il nome con il relativo cognome degli addetti al servizio. Per informazioni urgenti è possibile chiamare il numero 095/327838 oppure 331/7676362.