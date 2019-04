Catania, “Un Goal per la Solidarietà” si avvicina e spunta anche la storia d’amore…

E’ tutto pronto per l’evento mediatico dell’anno che vedrà lo stadio ‘’Angelo Massimino’’ ospitare decine e decine di personaggi del mondo dello spettacolo, sport, giornalismo e

non solo. Da pochi giorni è partita la macchina organizzativa ed è già caccia al biglietto. Gli studenti di Catania e provincia, sanno già che ‘’Un Goal per la Solidarietà – Trofeo Ecogruppo Italia’’ rappresenta per loro un momento di altissimo valore sociale ma anche di incredibile aggregazione. Sono infiniti i ricordi di ogni singolo studente, che nel corso degli anni ha avuto modo di raccontare un momento vissuto all’interno della manifestazione. E’ il caso di Martina, oggi affermata architetto, ieri una ex studentessa dell’Istituto Lombardo Radice di Catania, che nel 2005 aveva 16 anni e oggi a distanza di 14 anni, scopriamo, attraverso una storia su Instagram , aver conosciuto il suo attuale marito (ai tempi studente del ‘’Principe Umberto’’ di Catania) durante la seconda edizione di ‘’Un Goal per la Solidarietà’’. E sempre a proposito di momenti da raccontare, sono innumerevoli quelli che gli studenti di tutte le età, stanno iniziando a sognare con l’arrivo della bellissima madrina, la modella e showgirl Cristina Buccino, nota anche per aver fatto scaldare il cuore di un certo Cristiano Ronaldo… Insomma gli ingredienti ci sono tutti per far sognare i catanesi l’8 Maggio.