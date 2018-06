Cataniaspinge: esaurita la curva Nord. E’ un amore così grande per l’ultima al Cibali

Fattore Massimino. Il Catania potrà contare sulla forza dei suoi tifosi per la grande sfida con il Siena, semifinale di ritorno playoff Serie C. Erano anni che in città e nei paesi dell’hinterland, non c’era un’attesa come questa per un match di calcio. Ma in effetti in 90′ (e chissà forse più) il Catania si gioca tutto. E’ una partita da dentro o fuori e i rossazzurri sanno che per battere il Siena con due gol di scarto serve il sostegno della propria gente. A due giorni dall’evento, i dati sulla vendita dei ticket d’ingresso sono molto significativi. Sono stati infatti tutti venduti i tagliandi della curva Nord, zona calda del tifo rossazzurro, ma presto potrebbe registrarsi il sold out anche in altri settori. #Cataniaspinge e i tifosi dimostrano di avere un amore così grande per la propria squadra del cuore.

I biglietti validi per assistere alla gara Catania-Robur Siena, in programma domenica 10 giugno alle 20.30 allo stadio “Angelo Massimino” saranno in vendita ai botteghini di Piazza Spedini, nei seguenti giorni ed orari:

– venerdì 8 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 19.00

– sabato 9 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 19.00

– domenica 10 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 14.00