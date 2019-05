Dalla Serie A a campione di beach soccer: la Coppa Italia è del Catania grazie a Sciacca

Catanese doc, con la maglia rossazzurra ha esordito in Serie A e ora, a 30 anni, il successo in Coppa Italia, ma nel beach soccer. Parliamo di Fabio Sciacca, che qualche anno fa per i continui infortuni ha dovuto allontanarsi dal calcio professionistico, dedicandosi prima ai campi della D e poi a quelli del beach soccer con la maglia della DomusBet Catania. È tornato a casa, essendo nato proprio nella città siciliana e cresciuto lì anche dal punto di vista professionale. Ieri si è giocata ad Alghero, in Sardegna, la finale di Coppa Italia contro Terracina e la formazione di cui fa parte Sciacca ha vinto 5-3 dopo i tempi supplementari: prima del suo ingresso in campo perfetta 3-1, ma poi un gol e un rigore procurato da parte dell’ex centrocampista dell’Italia Under 20 ha dato il via alla rimonta. Una bella storia da raccontare, Sciacca si è preso la rivincita dopo esser stato costretto a smettere nel calcio professionistico.