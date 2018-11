In occasione della gara Juve Stabia-Catania, in programma sabato 17 novembre alle 18.30 allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia e valevole per la dodicesima giornata del Campionato Serie C – Girone C 2018/19, il Prefetto della Provincia di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Sicilia, anche ove in possesso di fidelity card.