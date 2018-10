Catania va in bianco a Monopoli: 0-0 e prova incolore degli etnei

Primo pareggio in campionato a reti bianche del Catania che sul terreno del Monopoli non riesce a sfondare. Anzi ad essere stato maggiormente pericoloso è stata proprio la squadra di casa che in almeno due circostanze ha sfiorato il gol con Mangni. Pisseri miracoloso in almeno due circostanze e fortunato al 57′ per la traversa che ha negato il gol a Zampa. Il pareggio fa classifica ma stavolta la prova degli etnei è stata incolore. Sottil ci ha provato a cambiare l’inerzia della gara ma nonostante i cambi il Catania non è mai riuscito a mettere in difficoltà gli avversari risultando lento e prevedibile. Sale a 14 il Catania che, nel fine settimana, dovrebbe affrontare la Viterbese. Il condizionale è d’obbligo perché non si conosce ancora il destino della formazione laziale

CRONACA

94′ Finisce 0-0

91′ Rovesciata di

90′ L’arbitro concede 4′ di recupero

89′ Monopoli che cerca la soluzione sulle corsie esterne ma la difesa etnea è attenta

87′ Ammonito il rossazzurro Calapai

82′ Con poca convinzione ci prova ad attaccare il Catania ma il Monopoli riesce a chiudere gli spazi

79′ Punizione di Lodi dal limite ma la palla è stata ribattuta dalla barriera

76′ Fuori Marotta al suo posto Llama

70′ Catania che somiglia a quello visto a Rende: appare in difficoltà nell’espressione di gioco. Tutto molto lento e prevedibile

68′ Doppio cambio Catania: escono Baraye e Angiulli ed entrano Ciancio e Bucolo

67′ Pericoloso Catania: incursione sulla sinistra di Baraye, l’ex Trapani prova a deviare verso la porta, con la sfera che non viene intercettata da Marotta, libero a centro area

64′ Cambio nel Monopoli: fuori Mendicino, dentro Gerardi

57′ Monopoli sfortunato, traversa di Zampa: gran destro ben calibrato del centrocampista pugliese, Pisseri scavalcato, palla sul legno

54′ Calapai con un rasoterra impegna Pissardo che si distende e blocca

52′ Catania ci prova con Lodi: la conclusione del numero 10 deviata in angolo

48′ Sottil si spazientisce con Curiale che non riesce a difendere la palla e se la fa soffiare da un difensore del Monopoli

46′ Occasionissima Monopoli: Mangni di sinistro colpisce da ottima posizione ma la sfera termina altissima

45′ Si riparte!!!

SECONDO TEMPO

45′ Primo tempo che si chiude sullo 0-0

44′ Catania ancora vicino al gol: gran conclusione da fuori area, è molto bravo Pissardo

40′ Monopoli vicino al vantaggio: angolo di Scoppa, traiettoria velenosa con il portiere etneo che toglie la palla da dentro la porta e mette in corner

36′ Catania ci prova: nuova conclusione di Angiulli ma Pissardo blocca

28′ Occasionissima Catania: gran sinistro dal limite dell’area di Angiulli, respinge Pissardo

26′ Mercadante semina lo scompiglio sul fronte sinistro di attacco. Catania non riesce a mettere un argine per il momento alle incursione degli esterni

23′ Il Catania soffre il centrocampo avversario che riesce a costruire meglio e ben servire le punte biancoverdi

20′ Ammonito Zampa per un brutto fallo su Angiulli

18′ Occasione Monopoli: ancora una conclusione pericolosa di Mangni che impegna severamente Pisseri

15′ Forte vento a Monopoli che in questo momento soffia a favore del Catania

13′ Prima ammonizione del match: giallo per Rota per aver steso Baraye

9′ Occasione Monopoli: velenosa conclusione di Mangni che Pisseri deve deviare in angolo per evitare il gol

5′ Punizione di Lodi dalla distanza che non crea problemi a Pissardo

4′ Circa 20 i tifosi etnei sugli spalti

1′ Catania in maglia gialla, Monopoli con la classica verde

1′ Match iniziato!!!

MONOPOLI-CATANIA 0-0

MONOPOLI (3-4-3) – Pissardo; Ferrara, De Franco, Mercadante; Rota, Scoppa, Zampa, Donnarumma; Mangni, Mendicino (64′ Gerardi), Berardi (73′ Maimone). A disp.: Saloni, Bei, Mangione, Gatti, Paolucci, Pierfederici, Mavretic. All.: Scienza

CATANIA (3-4-1-2) – Pisseri; Aya, Esposito, Silvestri; Calapai, Biagianti, Angiulli (69′ Bucolo), Baraye (69′ Ciancio); Lodi; Curiale, Marotta (77′ Llama). A disp.: Pulidori, Lovric, Scaglia, Manneh, Vassallo, A. Rizzo, Brodic, Mujkic. All.: Sottil

AMMONITI – Rota (M), Curiale (C), Zampa (M), Calapai (C)

ARBITRO – Giovanni Nicoletti di Catanzaro (assistenti: Cantafio – Ciancaglini)