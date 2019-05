Play off Serie C Fase Nazionale, ecco gli accoppiamenti: il Catania pesca il Potenza

Dopo i due primi turni dei Play Off a girone, si passa alla Fase Nazionale. Pochi minuti fa, nella sede della Lega Pro, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti del primo turno. In campo dieci squadre: le sei squadre avanzate dal turno precedente, ovvero Potenza, Catania, Feralpi Salò, Arezzo, Monza e Carrarese, più Pisa, Imolese e Catanzaro e la Viterbese, vincitrice della Coppa Italia Serie C.

Ci saranno le teste di serie e il Catania è una di queste. Il vantaggio sarà quello di giocare il match di ritorno in casa e, in caso di arrivo a pari gol nel conteggio della doppia sfida, a passare sarà appunto la testa di serie. Non c’è, infatti, la regola che caratterizza le coppe europee con il gol in trasferta che vale doppio in caso di parità.

Ecco le sfide in programma fra il 19 e il 22 maggio:

Feralpisalò-Catanzaro

Potenza-Catania

Arezzo-Viterbese

Carrarese-Pisa

Monza-Imolese