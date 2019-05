Play off Serie C, oggi in campo il Catania contro la Reggina: le ultime sulla gara

Tutto è pronto al Massimino per la sfida del secondo turno di play off che vedrà impegnate Catania e Reggina alle 20,30. Questa sera, torna in campo la Serie C e come nel primo turno, anche questa volta si tratterà di una gara secca, che, in caso di parità al 90esimo, vedrà qualificata alla fase successiva la formazione meglio classificata al termine della stagione regolare, in questo caso le formazioni che disputeranno il match tra le mura amiche.

Il Catania entra in scena questa sera, mentre la Reggina era già stata protagonista nel primo turno, ottenendo l’accesso alla seconda fase solamente grazie ad una rete di Ungaro a pochi minuti dalla fine della sfida contro il Monopoli. I padroni di casa di mister Sottil dovrebbero scendere in campo con Sarno dietro le punte. In mezzo Lodi vuole giocarsi le sue carte per un posto da titolare anche se Bucolo lo insidia.

Catania (4-3-3): Pisseri, Calapai, Aya, Silvestri, Marchese, Lodi, Rizzo, Biagianti, Sarno, Di Piazza, Marotta

Reggina (3-5-2): Confente, Conson, Gasparetto, Solini, Kirwan, Zibert, De Falco, Strambelli, Salandria, Bellomo, Doumbia

Di seguito il programma completo delle gare del secondo turno dei play off di Serie C:

Pro Vercelli – Carrarese

Catania – Reggina

Feralpisalò – Ravenna

Monza – Südtirol

Potenza – Virtus Francavilla

Arezzo – Novara