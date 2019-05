Playoff Serie C, 8 squadre qualificate: oggi il sorteggio

Sono otto le squadre che disputeranno la seconda fase nazionale del Playoff Serie C: Arezzo, Catania, Feralpisalò, Imolese e Pisa raggiungono Piacenza, Trapani e Triestina.

Piacenza, Trapani e Triestina saranno teste di serie nel prossimo sorteggio delle semifinali alla pari del Pisa, ma attenzione ad Arezzo, Catania, Feralpisalò e Imolese, desiderose di strappare l’ultimo pass disponibile per andare in Serie B.

Il secondo turno dei playoff nazionali, vedrà le squadre impegnate in gare di andata e ritorno. Le sfide sono previste per il 29 maggio e il 2 giugno. Il match d’andata vedrà le teste di serie partire in casa. Nell’eventualità di parità al termine del doppio confronto, le teste di serie passeranno il turno.

Questa mattina, 23 maggio a Firenze il sorteggio che avvicinerà le squadre alla meta per raggiungere Pordenone, Juve Stabia e Virtus Entella in Serie B.