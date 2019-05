Playoff Serie C, gli accoppiamenti del secondo turno: sarà Catania-Trapani

C’era grande attesa per l’esito del sorteggio dei Playoff Serie C per il secondo turno della fase nazionale. A Firenze ecco estratti gli accoppiamenti per le gare di andata e ritorno che si disputeranno il 29 maggio e il 2 giugno.

Le squadre in corsa sono otto: le cinque qualificate dal primo turno Catania, Feralpisalò, Imolese, Pisa e Arezzo, più le tre seconde dei gironi A, B e C ovvero Piacenza, Triestina e Trapani.

Ecco gli accoppiamenti:

Feralpisalò-Triestina;

Imolese-Piacenza;

Catania-Trapani;

Pisa-Arezzo.

Determinati anche gli incroci della Final Four:

Arezzo-Pisa / Feralpisalò-Triestina

Piacenza-Imolese / Trapani-Catania

Triestina o Feralpi Salò e Catania o Trapani giocherebbero l’eventuale finale di ritorno (15 e 16 giugno) della Final Four in casa, con andata (8 e 9 giugno) in trasferta.