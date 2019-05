Potenza-Catania 0-1

Il Catania sfida il Potenza nel match di andata del primo turno play off fase Nazionale di Serie C. Una partita che l’undici di Sottil vuole subito far sua. Lodi resta in panchina con Sarno nuovamente titolare.

45′ Riprende il match con cambio Potenza: Genchi al posto di Matera

SECONDO TEMPO

45’+1 Fischio dell’arbitro, squadre nello spogliatoio. Potenza sotto, Catania in controllo delle operazioni.

40′ Calapai ammonito per fallo su Panico

30′ Al Viviani alla mezz’ora comanda la squadra etnea

25′ Miracolo di Pisseri su colpo di testa di Lescano

20′ Senza Lodi, con Biagianti centrale e Bucolo e Rizzo interni di centrocampo, è un bel Catania dinamico e ermetico

13′ Potenza stordito dal vantaggio etneo

7′ GOOOLLLL CATANIA Di Piazza la sblocca con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un corner su assist di Sarno

3′ Ammonito Aya per fallo su Lescano

2′ Prima occasione è dei padroni di casa con Lescano ma Pisseri devia in angolo

1′ Comincia la partita

CRONACA

Queste le formazioni ufficiali:

Potenza (3-5-2): Ioime; Sales, Emerson, Panico, Ricci, Coppola, Dettori, Piccinni, Sepe; Lescano, Guaita. A disposizione:Breza, Mazzoleni, Matino, Coccia, França, Matera, Giosa, Di Modugno, Genchi, Bacio Terracino, Di Somma, Longo. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Catania (4-3-1-2): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Marchese; Bucolo, Biagianti, Rizzo; Sarno; Marotta, Di Piazza. A disposizione: Bardini, Lovric, Angiulli, Lodi, Curiale, Brodic, Llama, Baraye, Manneh, Epsosito, Valeau, Carriero. Allenatore: Andrea Sottil.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia