Rieti-Catania 0-0

Il Catania va a caccia dei tre punti sul terreno del Rieti allo stadio “Manlio Scopigno”, nel match valevole per la diciannovesima ed ultima giornata d’andata del girone C di serie C. Il tecnico Sottil ha cambiato qualcosa rispetto alla vittoria interna con la Cavese. Match che avrà inizio alle 14.30 e che Itasportpress seguirà con una diretta testuale.

57′ Altra occasione per i padroni di casa: percussione del greco Vasileiu che poi calcia, tentativo contrato con Pisseri che blocca

53′ Occasionissima per il Rieti:punizione di Maistro, sponda di Gualtieri con Gondo che devia sotto porta sul fondo

52′ Stavolta l’ammonito è Aya per fallo su Gondo

49′ Fallo su Aya a centrocampo ammonito Gondo

45′ Iniziata ripresa con il cambio effettuato dal Catania

Primo tempo scialbo con i giovani del Rieti a cercare di spezzare il gioco e ripartire. Catania molto lento e poco pericoloso

45′ Finito il primo tempo 0-0. Nella ripresa non rientrerà Silvestri infortunato. Sostituzione con Esposito rinviata nella ripresa per gestioni cambi più vantaggiosa

37′ Gol annullato al Catania: uscita a farfalle del portiere e Manneh serve Curiale che si appoggia sul difensore del Rieti Gualtieri e mette dentro di testa ma per l’arbitro è azione viziata

35′ Pericolosa punizione di Maisto dai 25 metri ma il destro dell’ex viola finisce di poco sopra la traversa ma Pisseri c’era

26′ L’ex Primavera della Fiorentina Maisto molto attivo sulla destra. Cross teso del fantasista che però non viene raccolto in area dai suoi compagni

25′ Solo una occasione degna di nota allo Scopigno. Per il momento la gara corre sui binari dell’equilibrio e su ritmi non elevati.

23′ Catania che spinge sulla sinistra e fa incetta di corner

20′ Catania che cerca di alzare il ritmo ma finora mai pericoli per il portiere ex Inter Primavera Costa

7′ Bella iniziativa di Manneh a destra, il 19 etneo serve Curiale ma la deviazione è fuori bersaglio

5′ Partita che è iniziati con ritmi bassi e finora nessuna azione degna di nota

1′ Match iniziato!!!

Catania in maglia bianca e padroni di casa con la classica casacca amaranto e croce azzurra

Queste le formazioni ufficiali:

RIETI (4-3-2-1): Costa; Delli Carri, Gualtieri, Gigli, Dabo; Konate, Diarra, Cericola; Vasileiou, Maistro; Gondo. A disposizione: Chastre, Papangelis, Pepe, Criscuolo, Migliaccio, Di Domenicantonio, Venancio, Tommasone, Todorov, Kean, Demosthenous. Allenatore. Cheu.

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Ciancio; Biagianti, Lodi, Rizzo; Manneh, Curiale, Marotta. A disposizione: Pulidori, Esposito, Lovric, Mujkic, A. Rizzo, Llama, Brodic, Vassallo. Allenatore Sottil.

ARBITRO: Miele di Torino