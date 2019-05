Serie C, Semifinali playoff: designato l’arbitro per il ritorno fra Trapani e Catania

La Lega Pro ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare di ritorno delle semifinali playoff di Serie C. Per quanto riguarda la partita fra Trapani e Catania, in programma come le altre domenica 2 giugno alle ore 20.30, sarà il Sig. Simone Sozza di Seregno il direttore di gara prescelto. I precedenti con i rossazzurri sono positivi: 4 partite in totale, 2 vittorie per gli etnei e 2 pareggi. Il primo risale al 7 novembre 2017, quando il Catania di Lucarelli vinse ben 5-2 in casa della Paganese con doppietta di Lodi (una rete su punizione, l’altra su rigore); poi il pareggio per 2-2 nella stessa stagione in casa contro il Cosenza. Due anche i precedenti che riguardano l’annata di C che sta per concludersi, entrambi contro la Juve Stabia: lo 0-0 di novembre a Castellammare e la vittoria per 1-0 al Massimino dello scorso marzo con penalty, neanche a dirlo, di Ciccio Lodi.

Per la cronaca, Sozza ha diretto 6 volte il Trapani in carriera, con un bilancio di 3 vittorie per l’altra squadra siciliana, un pareggio e una sconfitta.