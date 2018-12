Catania così non va: pareggio deludente con la Sicula Leonzio

Il derby di Lentini finisce a reti bianche. Un risultato giusto per il poco spettacolo che si è visto stasera all’Angelino Nobile. A provarci maggiormente a vincere la partita è stata la Sicula che ha spinto con più coraggio e anche con più furore agonistico. Catania opaco, privo di identità e di gioco, è arrivato sempre in ritardo su tutti i palloni. Spettacolo davvero indecoroso quello offerto dall’undici rossazzurro ai tanti tifosi etnei presenti a Lentini che nel finale hanno anche fatto partire cori di disapprovazione nei confronti dei propri beniamini. Un punto che serve a ben poco per il Catania di Sottil che porta via da Lentini ancora incertezze e preoccupazioni. La Sicula invece esce meglio da questo confronto e per il neo tecnico Torrente un pareggio che lascia ben sperare.

CRONACA

94′ Finisce 0-0

92′ Tiro di Marano alto

4′ di recupero concessi

90′ Finale con il Catania che ci prova maggiormente

88′ “Questa maglia non vi appartiene” il coro dei tifosi del Catania ai propri calciatori

87′ Conclusione di Rizzo ma palla a lato

85′ Gammone lascia il campo a Russo per la Sicula

83′ Svarione di Pisseri e Sicula vicina al gol in due occasioni ma il portiere etneo si riscatta su Maza

82′ Sugli sviluppi di un corner testa di Barisic palla fuori

80′ Bella azione della Sicula che si concretizza in area con colpo di testa di Ripa ma Pisseri c’è

78′ Ammonito Rizzo per il Catania

77′ Lodi ben servito da Marotta calcia debole e a lato

75′ Occasione Sicula con un potente tiro di Sainz Maza dal vertice destro dell’area, ma palla sul fondo

73′ Esposito lascia il campo a Cozza nella Sicula

71′ Conclusione alta di Lodi ma cresce il Catania ridisegnato da Sottil in questi 20′ finali

70′ Calapai e Curiale in campo Scaglia e Aya fuori

67′ Calato il pressing della Sicula e il Catania si riversa stabilmente nella metà campo avversaria

64′ Pubblico etneo spazientito spinge i calciatori a dare di più in campo

61′ In campo Rizzo e Lodi nel Catania al posto di Biagianti e Bucolo

60′ Barisic ruba un pallone a un difensore della Sicula poi conclude debolmente e palla sul fondo

58′ Manneh ha lo spazio per la battuta a rete ma la conclusione è altissima

53′ Gara ferma per l’infortunio a Gomez che chiede il cambio: al suo posto Sainz Maza

51′ Conclusione di Bucolo, devia in angolo il portiere della Sicula: prima vera occasione del Catania

49′ Secondo tempo finora a forti tinte bianconere. Catania fatica a uscire in contropiede. Il pubblico etneo non è contento

48′ Ancora grande parata di Pisseri su conclusione pericolosa di Gammone

47′ Sicula vicinissima al gol: Pisseri fa una grande parata su colpo di testa di Gomez

46′ Rovesciata in area di Gammone palla sul fondo

45′ Squadre in campo per disputare il secondo tempo. Nell’intervallo Brodic ha lasciato il campo a Barisic

SECONDO TEMPO

Per questi primi 45′ Catania che non ha giocato bene e finora ha aspettato troppo l’avversario. Poca precisione in attacco dove Marotta ha cercato di indietreggiare per avere qualche pallone giocabile. Biagianti e Bucolo hanno fatto un lavoro di contenimento mentre poco in partita Angiulli. Brodic ingabbiato si è fatto vedere solo in rare occasioni.

2′ minuti di recupero: finito il primo tempo 0-0

45′ Conclusione dell’ex rossazzurro Ripa para con qualche difficoltà Pisseri

43′ Primo tempo che sta per finire, partita che finora non ha avuto emozioni

40′ Catania che a centrocampo sembra soffocato dal maggior vigore atletico dei padroni di casa

35′ Fallo in attacco di Giammone dopo un pericoloso colpo di testa di Gomez

35′ Brodic si muove anche in zona centrale del campo ma la sovrapposizione di Scaglia non arriva

33′ Bella incursione di Manneh a destra ma il suggerimento dell’esterno etneo non trova la deviazione vincente di Marotta

30′ Azione del Catania che si sviluppa più sulla sinistra con Brodic e Scaglia

26′ Pian piano il Catania comincia ad affacciarsi con insistenza nella metà campo avversaria

24′ Fallo su Manneh lanciato verso la porta avversaria e l’arbitro ammonisce Aquilanti

19′ Bella rovesciata in area del Catania del calciatore della Sicula Gammone palla di poco a lato

17′ Pressing a tutto campo e Catania e Sicula faticano ad arrivare nella porta avversaria

15′ Finora il centrocampo del Catania ha chiuso bene gli spazi in fase di ripiegamento

10′ Match che sembra interessante con le due squadre che manovrano con ritmo alto

8′ Conclusione dalla distanza di Bucolo con palla a lato

5′ Si sentono i tifosi del Catania sistemati nella tribunetta centrale

Catania in maglia gialla, Sicula con la classica bianconera

1′ Match iniziato!!!

PRIMO TEMPO

TABELLINO

SICULA LEONZIO (4-3-3): Polverino; De Rossi, Laezza, Aquilanti, Squillace; Esposito, Marano, D’Angelo; Gomez (dal 56′ Sainz-Maza), Ripa, Gammone (dall’86’ Russo). A disposizione: La Cagnina; Talarico, Brunetti, Ferrini, Laezza, Giunta, Cozza, Palermo, De Felice, Vitale. Allenatore: V. Torrente.

CATANIA (4-2-3-1): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Scaglia (dal 71′ Ciancio); Bucolo (dal 63′ Rizzo), Biagianti (dal 63′ Lodi); Manneh, Angiulli (dal 71′ Curiale), Brodic (dal 46′ Barisic); Marotta. A disposizione: Pulidori; Lovric, Baraye, Vassallo, Mujkic, Esposito. Allenatore: A. Sottil.

Marcatori: nessuno

Ammoniti: Esposito (S), Rizzo (C)

Espulsi: nessuno

Note: angoli 6-5; recupero 2′- 4′