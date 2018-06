Siena-Catania, le probabili formazioni

Una cosa è certa: il Catania che scenderà in campo questa sera al Franchi di Siena alle 20.45 non sarà lo stesso che ha iniziato i due match contro il Feralpi Salò nei quarti di finale playoff. Le diffide di Aya, Porcino e Curiale, obbligano mister Lucarelli a fare delle scelte di formazione diverse per evitare di perdere i calciatori in vista del ritorno di domenica prossima al Massimino. Dal ritiro di Siena sembra probabile che il tecnico livornese questa sera contro la Robur confermi solo 8 calciatori degli 11 scesi in campo dal 1′ contro i lombardi. Marchese al posto di Porcino, Tedeschi al posto di Aya e Ripa per Curiale, queste le probabili mosse di Lucarelli. Ma stasera sapremo anche se Rizzo vincerà il ballottaggio con Mazzarani. Per il Siena, il ragionamento che farà il tecnico Mignani, sarà identico al collega Lucarelli. La situazione disciplinare dei toscani è ben più pesante degli etnei visto che in diffida ci sono Bulevardi, Gerli, Marotta e Panariello.

Queste le probabili formazioni:

Stadio Franchi ore 20.45

SIENA (4-3-1-2) 22 Pane; 4 Rondanini, 2 Panariello, 5 D’Ambrosio, 15 Iapichino; 17 Cristiani, 16 Gerli, 25 Vassallo; 6 Guberti; 10 Marotta, 9 Santini. (12 Crisanto, 1 Rossi, 26 Sbraga, 3 Dossena, 19 Solini, 13 Mahrous, 18 Cleur, 27 Bulevardi, 21 Damian, 8 Guerri, 7 Emmausso, 20 Neglia). All. Mignani.

CATANIA (3-5-2) 12 Pisseri; 15 Blondett, 5 Tedeschi, 26 Bogdan; 9 Barisic, 32 Mazzarani, 27 Biagianti, 6 Rizzo, 8 Porcino (Marchese); 7 Russotto, 11 Curiale (Ripa). (22 Martinez, 4 Aya, 13 Semenzato, 15 Marchese, 21 Esposito, 10 Lodi, 17 Bucolo, 14 Caccavallo, 19 Manneh, 23 Di Grazia, 24 Brodic, 29 Ripa). All. Lucarelli.

Arbitro Robilotta di Sala Consilina (Macaddino-Vono).

TV diretta su Rai Sport.

Questi i convocati del Siena

Mister Michele Mignani, ha convocato 24 calciatori per la partita di stasera contro il Catania: Brumat, Bulevardi, Cleur, Crisanto, Cristiani, Damian, Dossena, D’Ambrosio, Emmausso, Gerli, Guberti, Guerri, Iapichino, Mahrous, Marotta, Neglia, Panariello, Pane, Rondanini, Rossi A., Santini, Sbraga, Solini, Vassallo.

Queste le dichiarazioni del tecnico Mignani alla vigilia del match:“Con la Reggiana nell’arco dei 180 minuti il Siena ha ribaltato una situazione di svantaggio in modo più che meritato, i ragazzi devono essere carichi e pronti per una partita tosta e difficile contro una squadra che è considerata da molti come candidata alla vittoria finale e questo è uno stimolo ulteriore. Abbiamo lavorato sul recupero delle energie e sulla forza e la voglia di credere in un obiettivo importante. Il Catania? Nelle ultime partite ha giocato con il 3-5-2, è una squadra solida ed esperta con giocatori che probabilmente c’entrano poco in questa categoria, è stata costruita per vincere con una società forte alle spalle e una grande città dietro. È affascinante arrivare in semifinale e trovare una squadra forte, sono contento di affrontare il Catania. Non lo so se ho scosso l’ambiente, ma domenica allo stadio ho visto grande partecipazione, ho visto gente che ci credeva, la curva ci ha sostenuto come sa fare, non se è stata la squadra a trascinare la gente o viceversa ma questo non è importate, avevo chiesto che fossero un tutt’uno con la squadra e lo sono stato, spero che domani sera accada la stessa identica cosa”.

Questi i convocati del Catania:

PORTIERI – 22 Martinez, 12 Pisseri.

DIFENSORI – 4 Aya, 16 Blondett, 26 Bogdan, 21 Esposito, 19 Manneh, 15 Marchese, 13 Semenzato, 5 Tedeschi.

CENTROCAMPISTI – 27 Biagianti, 17 Bucolo, 23 Di Grazia, 10 Lodi, 32 Mazzarani, 8 Porcino, 6 Rizzo.

ATTACCANTI – 9 Barisic, 14 Brodic, 24 Caccavallo, 11 Curiale, 29 Ripa, 34 Rossetti, 7 Russotto.

Lucarelli non ha rilasciato dichiarazioni non essendo intervenuto in sala stampa