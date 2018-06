Siena-Catania, sospesa vendita dei biglietti per i tifosi residenti in Sicilia

L’incontro di calcio “Siena – Catania”, connotato da alti profili di rischio, è rinviato alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini dell’individuazione di misure di rigore. Contestualmente, si dà mandato alla Lega Italiana Calcio Professionistico di interessare la Società organizzatrice affinché sospenda, ovvero non inizi, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Sicilia, fino all’assunzione di determinazioni in merito. Questo il comunicato e le seguenti determinazioni adottate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in merito al match di mercoledì 6 giugno Siena-Catania che ricalca quello dello scorso 30 maggio per l’incontro di Salò contro la Feralpi.