Catania sciupone e Tulli con una prodezza regala il derby al Trapani

Nel calcio conta fare gol e questa sera il Catania non ne ha fatti perdendo il derby al Provinciale per 1-0. Al Trapani è andata bene perchè con una prodezza di Tulli, bella rovesciata alla Ronaldo, ha messo al tappeto i rossazzurri che si sono svegliati dopo il vantaggio dei padroni di casa. Tantissime occasioni sciupate, due gol annullati e tanto rammarico al 90′ per questo Catania che stasera ha confermato di avere un attacco sterile in trasferta. Lodi ha colpito un palo clamoroso su punizione. Curiale è l’ombra di se stesso ma anche Manneh e Marotta non hanno saputo essere lucidi nel momento giusto. Di Piazza è stato un fantasma in campo. La difesa del Catania ha retto piegandosi solo a Tulli che ha fatto una rete straordinaria. Granata che conquistano la dodicesima vittoria in casa su 13 partite e adesso si avvicinano alla capolista Juve Stabia. Catania fa un passo indietro in classifica.

CRONACA

94′ L’arbitro fischia la fine: Trapani batte Catania 1-0 la decide Tulli.

91′ Espulso Nzola

90′ Saranno 4 i minuti di recupero

89′ Pisseri esce male dalla porta e il Trapani con Tulli sciupa tutto a porta vuota

88′ Altra gol sciupato dal Catania: stavolta è Manneh a divorarsi l’occasione

86′ Cambio Trapani: dentro Toscano fuori Aloi

85′ Catania sciupa ancora!!! Curiale si divora un gol servito per errore da un calciatore del Trapani. A tu per tu con Dini calcia sul portiere

82′ Ammonito il rossazzurro Silvestri

80′ Brodic al posto di Biagianti la carta di Sottil a 10′ dalla fine

78′ Catania che sciupone!!! Manneh la mette al centro con potenza e Curiale da due passi la manda fuori

75′ Rasoterra velenoso di Baraye che sfiora il palo. Catania ci prova ancora a pareggiare

73′ Da qualche minuto il Trapani ha abbassato il baricentro e il Catania arriva spesso nei pressi dell’area di rigore avversaria

72′ Ammonito Marotta per gioco pericoloso

71′ Nzola al posto di Ferretti per il Trapani

69′ Altri due cambi Catania: fuori l’evanescente Di Piazza, in campo Curiale. Dentro anche Manneh al posto di Carriero

65′ Buona la reazione del Catania. Sottil intanto manda in campo Angiulli che prende il posto di Bucolo

63′ Palo clamoroso del Catania: Lodi colpisce bene di sinistro ma il suo calcio piazzato dalla destra non si infila nella porta di Dini salvato dal legno

61′ Marotta ci prova dal vertice dell’area ma la sfera viene rimpallata

60′ Gol del Catania ma Di Piazza era secondo l’assistente in posizione di fuorigioco. L’arbitro annulla anche se Lodi protesta.

59′ Evacuo di testa sfiora la palla a due passi dalla porta. Catania soffre

55′ Gol del Trapani: pazzesca rovesciata alla Ronaldo di Tulli Pisseri non può farci nulla

54′ Pisseri devia sopra la traversa un colpo di testa di Evacuo

52′ Trapani comincia all’attacco la ripresa

49′ Gol annullato al Catania: Aya l’aveva messa dentro ma in precedenza gioco pericoloso in area di Di Piazza

45′ Match iniziato!!!

Il Trapani cambia un uomo durante l’intervallo: fuori Da Silva, dentro Franco

SECONDO TEMPO

Finito il primo tempo. Trapani che ha attaccato con maggiore fluidità di manovra mentre il Catania si è reso pericoloso sugli sviluppi di calci piazzati. Di Lodi e Tulli le occasioni più importanti per segnare.

45′ Catania che chiude il primo tempo con una buona chance per segnare ma manca la zampata in area di Marotta.

45′ concesso 1′ di recupero

44′ Finora fuori dal match Di Piazza

43′ Miracoloso Pisseri su punizione di Taugordeau. Traiettoria velenosa per il forte vento ma il portiere etneo riesce a respingere

41′ Ancora l’ex del Trapani Silvestri molto pericoloso di testa sugli sviluppi del corner ma l’inzuccata non è precisa. Catania finora pericoloso sui piazzati

40′ Ancora una punizione per il Catania con Lodi che calcia e difesa granata che risolve in angolo

38′ Evacuo per il Trapani fa sempre sponda con spalle alla porta e smista per attivare gli esterni

33′ Catania che ci prova su palla inattiva: calcia Lodi per Silvestri che di testa non la colpisce bene e la palla va sul fondo

30′ Corale la manovra del Trapani che trova sempre sbocco sulle corsie esterne. Corapi a destra sempre puntuale per i cross

28′ Grande furore agonistico a centrocampo finora di Biagianti

24′ Il Catania non riesce con il fraseggio a costruire azioni d’attacco

21′ Grande chance per Tulli: cross dalla destra di Corapi e l’attaccante anticipa Silvestri e devia di destro ma la palla sfiora il palo della porta di Pisseri

14′ Clamorosa palla goal per il Catania: incertezza della difesa del Trapani e Lodi da ottima posizione calcia centrale ma il portiere granata intercetta e devia in angolo

13′ Lascia il terreno di gioco per il Trapani l’infortunato Fedato e al suo posto Tulli

11′ Trapani che cerca frequentemente i cambi di campo con lanci lunghi da una parte e dall’altra del rettangolo verde

8′ Trapani pericoloso ancora con Evacuo ma alla fine seppur con qualche incertezza di troppo, la difesa etnea riesce a spazzare

6′ Pressing alto del Catania che tiene in attacco Di Piazza con Marotta che svaria

5′ Al Provinciale forte vento che soffia in questo primo tempo alle spalle del Trapani

1′ Trapani subito vivace con Evacuo ma il tiro del numero 9 è stato rimpallato

1′ Match iniziato!!!

PRIMO TEMPO

TABELLINO

TRAPANI (4-3-3): Dini; Costa Ferreira, Pagliarulo, Scognamillo, Da Silva; Corapi, Taugordeau, Aloi; Ferretti (dal 70′ Nzola), Evacuo, Fedato (dal 13′ Tulli).

CATANIA (4-3-1-2): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Baraye; Biagianti (dal 80′ Brodic), Bucolo (dal 65′ Angiulli), Carriero (dal 66′ Manneh); Lodi; Marotta, Di Piazza (dal 66′ Curiale).

Gol: Tulli al 55′.

Ammoniti: Taugordeau (T), Marotta, Silvestri (C).

Espulsi: Nzola (T).

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido