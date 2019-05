Trapani-Catania: 159 posti in tribuna, al “Provinciale”, per i tifosi etnei

Il Calcio Catania rende noto che dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di sabato 1° giugno saranno disponibili, per i tifosi rossazzurri, 159 biglietti validi per l’accesso al settore Tribuna dello stadio “Polisportivo Provinciale” di Erice in occasione della gara Trapani-Catania, in programma domenica 2 giugno alle 20.30 e valevole per il ritorno del secondo turno della Fase Play Off Nazionale del Campionato Serie C 2018/19. I tagliandi saranno in vendita al prezzo di € 22, comprensivo dei diritti di prevendita (ridotti € 18; per gli under 16, € 12). Per l’acquisto dei biglietti e per l’accesso al Settore è necessario esibire il documento di riconoscimento.

PERCORSO – Il Calcio Catania rende noto ai tifosi rossazzurri in possesso di titolo d’accesso allo stadio “Polisportivo Provinciale” per la gara con il Trapani, in programma domenica 2 giugno alle 20.30, che l’itinerario concordato per la trasferta prevede il passaggio da Agrigento e l’utilizzo di bus da 9 e 54 posti. In base ad espressa previsione in sede di G.O.S. e per supportare l’opera delle autorità competenti, che monitoreranno il percorso, il Calcio Catania metterà a disposizione 10 steward.