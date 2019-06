Trapani-Catania, i convocati granata e rossazzurri

Domani Trapani-Catania che dopo il 2-2 del Massimino si confronteranno per la gara di ritorno del secondo turno nazionale Play Off.

Questi i convocati delle due squadre:

TRAPANI – 24 i calciatori granata convocati da mister Vincenzo Italiano per Trapani-Catania, gara di ritorno del secondo turno nazionale Play Off, che si disputerà domenica 2 giugno alle 20.30 presso lo Stadio Provinciale di Trapani

PORTIERI

1.Dini 22.Cavalli 27.Ferrara

DIFENSORI

2.Da Silva 3.Ramos 6.Scognamillo 13.Mulè 18.Scugli 21.Garufo 26.Lomolino 34.Franco

CENTROCAMPISTI

5.Taugourdeau 8.Aloi 10.Costa Ferreira 14.Tolomello 16.D’Angelo 19.Corapi 25.Toscano 29.Girasole

ATTACCANTI

7.Ferretti 9.Evacuo 11.Nzola 23.Tulli 33.Fedato

CATANIA – L’allenatore del Catania Andrea Sottil ha convocato 23 giocatori per la sfida al Trapani, in programma domenica 2 giugno alle 20.30 allo stadio “Polisportivo Provinciale” di Erice e valevole per il ritorno del secondo turno della Fase Nazionale – Play Off del Campionato Serie C 2018/19. Biagianti e compagni, già in ritiro pre-gara, sosterranno domani alle 10.30 una breve sessione di risveglio muscolare.