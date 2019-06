Trapani-Catania, le formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio polisportivo provinciale di Trapani per il ritorno della semifinale playoff fra la formazione di Italiano e il Catania di Sottil: si riparte dal 2-2 maturato mercoledì scorso al Massimino, con i rossazzurri in grado di recuperare dal doppio svantaggio grazie alla doppietta di Lodi. Molti cambi rispetto a quel match per gli etnei: panchina per Marotta, Biagianti e Calapai, al loro posto Manneh, Llama ed Esposito. Fischio d’inizio alle 20.30, diretta testuale su ItaSportPress.it.

Ecco le formazioni ufficiali:

TRAPANI (4-3-3): Dini; Costa Ferreira, Scognamillo, Taugourdeau, Ramos; Corapi, Toscano, Aloi; Ferretti, Nzola, Tulli. A disp.: Ferrara, Da Silva, Franco, Lomolino, Mulè, Scrugli, Garufo, Girasole, D’Angelo, Evacuo, Fedato. All. Italiano

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Aya, Esposito, Silvestri, Baraye; Rizzo, Lodi, Llama; Sarno, Marotta, Manneh. A disp.: Bardini, Calapai, Lovric, Angiulli, Curiale, Brodic, Marchese, Biagianti, Bucolo, Marotta, Valeau, Carriero. All. Sottil