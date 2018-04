Akragas-Catania (67 pt) 0-2 Trapani (64 pt)-Andria 1-1, Lecce (71 pt)-Fondi 1-0

Il pallino torna in mano al Lecce, ma il Catania non vuole mollare la presa. I rossazzurri di Lucarelli affrontano l’Akragas, ultima in classifica e già aritmeticamente retrocessa in Serie D. Già, però, tante volte il Catania ha deluso contro le ‘piccole’. Come non ricordare il clamoroso 0-2 contro il Melfi, preludio all’esonero di Petrone? O lo striminzito 1-0 contro la Lupa Castelli Romani? Memori del passato, la squadra etnea affronterà il Gigante con attenzione e voglia, la stessa messa in campo contro la Juve Stabia, lunedì scorso, dove però è mancato il risultato: lo 0-0 che riporta il Catania a -4 dal Lecce.

AKRAGAS-CATANIA 0-2

MARCATORI: 32′ Lodi, 48′ Curiale

AKRAGAS (3-5-1-1) 1 Vono; 6 Mileto, 13 Ioio, 14 Danese; 23 Scrugli, 8 Zibert, 5 Caternicchia, 18 Navas, 11 Pastore; 4 Sanseverino; 10 Camara. A disposizione: 12 Lo Monaco, 3 Raucci, 27 Canale, 15 Pisani, 20 Petrucci, 17 Saitta, 9 Dammacco, 19 Giorgio, 29 Bramati, 6 Minacori, 24 Moreo. All. Criaco.

CATANIA (4-3-3) 12 Pisseri; 21 Esposito, 15 Blondett, 5 Tedeschi, 8 Porcino; 10 Lodi, 27 Biagianti, 32 Mazzarani; 9 Barisic, 11 Curiale, 19 Manneh. A disposizione: 22 Martinez, 13 Semenzato, 15 Marchese, 17 Bucolo, 6 Rizzo, 18 Fornito, 23 Di Grazia, 29 Ripa, 7 Russotto, 24 Brodic. All. Lucarelli

ARBITRO: Paterna della sezione di Teramo

CRONACA DELLA GARA