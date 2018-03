Bisceglie-Catania, 4-3-3 per i rossazzurri con Barisic-Ripa-Manneh

Il Catania continua la caccia al Lecce. Dopo la vittoria contro la Reggina, trascinata da bomber Curiale, i rossazzurri di Lucarelli sono attesi da un’altra sfida nella lotta per la promozione diretta: mercoledì pomeriggio, alle 18.30, gli etnei saranno di scena in Puglia, a Bisceglie, contro la formazione guidata da Mancini. Il Catania non può perdere contatto dalla capolista e ha un obbligo: la vittoria. Un successo (sarebbe il nono lontano dal Massimino) che metterebbe pressione al Lecce, impegnato giovedì sera in casa nel derby contro la Fidelis Andria.

BISCEGLIE-CATANIA 0-0

BISCEGLIE (3-5-2) 1 Crispino; 24 Markic, 5 Petta, 6 Jurkic; 15 Delvino, 17 Montinaro, 19 Vrdoljak, 21 Risolo, 13 Giron; 9 Jovanovic, 7 D’Ursi. A disposizione: 12 Vassallo, 22 A. Alberga, 2 Colella, 4 Diallo, 23 Migliavacca, 8 Pirolo, 10 Toskic, 11 D’Ancora, 16 Prezioso, 14 Ayina, 25 Azzi. Allenatori: Mancini-G. Alberga.

CATANIA (4-3-3) 12 Pisseri; 15 Blondett, 5 Tedeschi, 4 Aya, 8 Porcino, 17 Bucolo, 10 Lodi, 27 Biagianti; 9 Barisic, 29 Ripa, 19 Manneh. A disposizione: 22 Martinez, 13 Semenzato, 15 Marchese, 32 Mazzarani, 6 Rizzo, 23 Di Grazia, 7 Russotto, 26 Bogdan, 11 Curiale, 24 Brodic. Allenatore: Lucarelli

ARBITRO: Valiente della sezione di Salerno

CRONACA DELL’EVENTO