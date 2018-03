Catania-Reggina 1-0 fine primo tempo

Un’altra gara da vincere. Il Catania non ha scelta: il Lecce rimane a 7 punti, il Trapani lo ha agguantato in classifica. Al Massimino contro la Reggina contano solo i tre punti. Inizia una settimana dura per la squadra di Lucarelli: due sfide interne con calabresi e Paganese e trasferta in Puglia contro il Bisceglie. Chi farà più punti dell’altra contendente per la promozione diretta potrà imboccare il rettilineo d’arrivo con un vantaggio (pratico e psicologico) non indifferente.

CATANIA-REGGINA 1-0

MARCATORI: 3′ Curiale

CRONACA DELL’EVENTO