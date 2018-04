Catania-Trapani 0-0 PT, le formazioni ufficiali

Il grande giorno è arrivato. Il derby contro il Trapani può aprire grandi scenari per il Catania. In uno stadio che si preannuncia stracolmo (stracciato il record stagionale, 14.090, registrato contro la Sicula Leonzio), la squadra di Lucarelli ha un solo risultato per mantenere vivo il discorso promozione in Serie B: la vittoria. Serve una gara gagliarda, vibrante fino all’ultimo minuto. Il Trapani, però, se vuole ancora alimentare speranze per il secondo posto (che dà la possibilità di saltare un turno nei playoff) deve vincere. Ci si attende, dunque, un match diverso da quello visto contro la Juve Stabia.

CATANIA-TRAPANI

CATANIA (4-3-3) 12 Pisseri, 15 Blondett, 4 Aya, 26 Bogdan, 15 Marchese, 10 Lodi, 27 Biagianti, 32 Mazzarani; 9 Barisic, 11 Curiale, 19 Manneh. A disposizione: 22 Martinez, 13 Semenzato, 16 Tedeschi, 8 Porcino, 17 Bucolo, 6 Rizzo, 18 Fornito, 23 Di Grazia, 7 Russotto, 29 Ripa, 24 Brodic. All. Lucarelli.

TRAPANI (3-5-2) 27 Furlan; 13 Fazio, 4 Pagliarulo, 5 Drudi; 26 Marras, 6 Scarsella, 30 Corapi, 20 Palumbo, 8 Bastoni; 9 Evacuo, 11 Murano. A disposizione: 1 Pacini, 22 Compagno, 14 Silvestri, 3 Rizzo, 16 Steffè, 17 Canino, 18 Girasole, 25 Aloi, 7 Ferretti, 15 Dambros, 31 Musso. All. Calori

ARBITRO: Massimi della sezione di Termoli

CRONACA DELLA GARA