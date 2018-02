Tutto su Monopoli-Catania. Diretta scritta su ItaSportPress dalle 15.30

Il Catania riparte dopo il pareggio contro il Cosenza. I rossazzurri si trovano a -6 dal Lecce e la sfida contro il Monopoli, prima del turno di riposo, è un crocevia importante della propria annata. La vetta si allontana, ma la squadra di Lucarelli ha il dovere di provarci fino alla fine e approfittare dei passi falsi dei salentini (reduci dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Cosenza). Il Monopoli, però, è una squadra in salute con 11 punti nelle ultime 5 gare, imbattuta da quando è subentrato Giuseppe Scienza (ex giocatore del Catania tra il 1988 e il 1990) con la migliore difesa interna dell’intero girone. Un avversario da prendere con le molle, malgrado sia senza il suo bomber Serao. Calcio d’inizio alle ore 16.30 (diretta scritta su ItaSportPress dalle 15.30).

MONOPOLI – Sarà 3-5-2 per i pugliesi con Bardini in porta, Ferrara, Bacchetti e Mercadante in difesa. Rota e Donnarumma esterni, Zampa, Scoppa e Sounas in mezzo. Salvemini e Genchi in attacco.

CATANIA – Stesso modulo per i siciliani con Pisseri tra i pali, Aya, Blondett e Bogdan in difesa, Esposito e Marchese sulle fasce, Biagianti, Lodi e Mazzarani in mezzo. Ripa e Curiale attaccanti.

PRECEDENTI

1985-86 Monopoli-Catania 2-1 (Coppa Italia)

1987-88 Monopoli-Catania 0-0 (Serie C1)

1988-89 Monopoli-Catania 1-1 (Serie C1)

1989-90 Monopoli-Catania 1-1 (Serie C1)

1990-91 Monopoli-Catania 0-0 (Serie C1)

1991-92 Monopoli-Catania 1-0 (Serie C1)

2015-16 Monopoli-Catania 1-2 (Lega Pro)

2016-17 Monopoli-Catania 3-0 (Serie C)

QUOTE 1X2

MONOPOLI-CATANIA

MONOPOLI (3-5-2) 12 Bardini; 26 Ferrara, 33 Bacchetti, 3 Mercadante; 20 Rota, 8 Zampa, 5 Scoppa, 13 Sounas, 17 Donnarumma; 7 Salvemini, 9 Genchi. A disposizione: 22 Lewandowski, 1 Convertini, 4 Benassi, 10 Minicucci, 11 Paolucci, 14 Bei, 15 Mavretic, 21 Tafa, 23 Mangni, 24 Russo, 25 Longo, 27 Eleuteri. All. Scienza.

CATANIA (3-5-2) 12 Pisseri; 4 Aya, 16 Blondett, 26 Bogdan; 21 Esposito, 27 Biagianti, 10 Lodi, 32 Mazzarani, 15 Marchese; 29 Ripa, 11 Curiale. A disposizione: 22 Martinez, 5 Tedeschi, 19 Manneh, 13 Semenzato, 8 Porcino, 17 Bucolo, 18 Fornito, 6 Rizzo, 23 Di Grazia, 9 Barisic, 24 Brodic. All. Lucarelli.

ARBITRO Proietti della sezione di Terni