Viterbese-Catania 2-0

Il Catania ha un solo risultato a Viterbo: la vittoria. Sottil in cerca di conferme parte con il 4-3-3. Itasportpress seguirà il match con una cronaca live testuale.

70′ Lodi sembra più nel vivo della manovra giocando qualche metro dietro rispetto all’inizio della gara

66′ Sarno sta portando vivacità alla manovra del Catania

65′ Sottil cambia ancora il volto funereo di questa squadra. Di Piazza e Manneh non ci hanno capito nulla

63′ Cenciarelli in campo per la Viterbese fuori Tsonev. Di Piazza e Manneh fuori per Curiale e Brodic

61′ Ammonito Polidori

59′ Ammonito il calciatore della Viterbese Vandeputte

53′ Confusione tattica del Catania che non punge. Sottil è passato al 4-2-3-1 ma la squadra non riesce a costruire nulla

50′ Sottil ha cambiato qualcosa tatticamente dopo l’ingresso di Sarno spostato sulla destra

48′ Viterbese che si fa subito minacciosa sugli sviluppi di un corner. Aya perde Polidori che ci prova senza fortuna

45′ In campo subito Sarno per il Catania al posto di Rizzo

Finito il primo tempo con in campo solo una squadra: la Viterbese. Catania rimasto in Sicilia. Squadra senza idee e senza gioco e con il tecnico che sembra non averla preparata bene.

45′ Rigore per la Viterbese per fallo di Aya ammonito su Tsonev. Dal dischetto c’è Polidori che insacca per il 2-0

42′ Il Catania invoca invano la concessione di un calcio di rigore per fallo di mano presunto di Atanasov

39′ Lascia il campo il difensore etneo Esposito per un problema muscolare. Entra Carriero al suo posto

37′ Catania dorme, Sottil sonnecchia e la partita se va avanti così non porterà nulla di buono

35′ Sussulto Viterbese: Polidori vicino al raddoppio di testa ma la conclusione sfiora il bersaglio

28′ Sono già moltissimi i passaggi sbagliati dei calciatori del Catania che non trovano un appoggio sul compagno anche a breve distanza

23′ E’ inspiegabile questo avvio di gara dei rossazzurri, nessuno in tribuna riesce a capire un approccio così terribile

18′ Ancora un affondo dei padroni di casa con Tsonev ma stavolta Pisseri c’è

14′ Timido Catania: Di Piazza ci prova di testa ma nessun pericolo per il portiere della Viterbese

9′ Sottil richiama i suoi al momento fuori dal match

6′ Approccio totalmente sbagliato dei rossazzurri che sembrano chiusi all’angolo

4′ Subito in gol la Viterbese: Pisseri perde la sfera su cross di De Giorgi e Polidori calcia con il destro con palla che tocca la traversa e supera la linea di porta

2′ Subito un giallo: ammonito Silvestri per un fallo netto

1′ Match cominciato

Questi i 22 di partenza

VITERBESE (3-4-1-2): Valentini; Atanasov, Rinaldi, Sini; De Giorgi, Baldassin, Damiani, Mignanelli; Tsonev; Polidori, Vandeputte. A disposizione: Thiam; Cenciarelli, Coda, Bismarck, Sparandeo, Palermo, Coppola, Zerbin, Pacilli, Artioli, Molinaro. All. Calabro. A disposizione: Thiam, Sparandeo, Coda, Milillo, Zerbin, Palermo, Artioli, Cenciarelli, Coppola, Pacilli, Molinaro, Bismark.

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Aya, Esposito, Silvestri, Baraye; Rizzo, Lodi, Biagianti; Manneh, Marotta, Di Piazza. A disposizione: Pulidori; Lovric, Angiulli, Sarno, Liguori, Curiale, Brodic, Marchese, Bucolo, Valeau, Carriero. Allenatore: A. Sottil. A disposizione: Polidori, Lovrić, Angiulli, Sarno, Liguori, Curiale, Brodić, Marchese, Bucolo, Valeau, Carriero

Arbitro: Giacomo Campalone di Pescara

Assistenti: Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto, Francesco Gentileschi di Terni