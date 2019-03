Ajax, De Jong confessa: “Il Barça mi ha chiesto di eliminare il Real Madrid…”

Frenkie de Jong, a partire dal prossimo luglio, sarà ufficialmente un giocatore del Barcellona. Il giocatore olandese, nel frattempo, è impegnato negli ottavi di Champions League con l’Ajax, che stasera, dopo la sconfitta per 2-1 dell’andata, farà visita al Real Madrid. Già quasi un Clasico quindi per De Jong, che, attraverso le colonne del De Telegraaf, ha confessato di aver ricevuto sollecitazioni per eliminare i blancos dalla competizione: “Sì, quando ho firmato il Barça mi ha chiesto di far fuori il Real. Noi dovremo pensare a giocare un calcio offensivo: abbiamo le qualità per vincere. Se battiamo i madrileni, poi sorprenderemo tutti. Il precedente del 1995? Se riuscissimo a qualificarci riceveremmo l’applausi di tutto il Bernabeu, come accade quella volta…”