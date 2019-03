Il difensore dell’Ajax, Matthijs de Ligt, parla a Sky Sport, dopo la gara vinta contro il Real Madrid. Queste le sue parole: “Abbiamo giocato una grande gara, alla maniera dell’Ajax -riporta tmw.com-. Con loro abbiamo avuto difficoltà all’andata, ma sapevamo che sarebbe stata difficile per loro al Bernabeu. Noi giochiamo con serenità, attaccando sempre e partendo già dalla difesa. Quanto possiamo andare avanti? Beh, non lo so dove possiamo arrivare. Vedremo”.