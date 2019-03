Ajax, Onana bacchetta Ramos: “La prossima volta ci penserà due volte prima di farsi ammonire…”

L’eliminazione del Real Madrid in Champions League ad opera dell’Ajax ha entusiasmato gli amanti del calcio che sono stati affascinati dall’incredibile prova degli olandesi.

Tra i protagonisti della sfida, anche il portiere Andre Onana che ha parlato a Marca delle sue emozioni vissute durante la gara e non ha perso l’occasione per lanciare una piccola frecciata anche al capitano dei Blancos, Sergio Ramos colpevole di aver saltato di proposito la gara di ritorno, poi persa dai suoi.

EMOZIONE – “Da Amsterdam siamo partiti con le idee molto chiare. Eravamo molto sereni e calmi, perché sapevamo che era complicato ma anche che avevamo delle chance. Il nostro calcio ci ha fatto sognare. Non ero sorpreso di come la squadra ha risposto sul campo. Quando ho capito che avevamo passato il turno? Al quarto gol ho capito che tutto stava diventando realtà e che stavamo eliminando il Real Madrid a casa loro. Ci vorrà del tempo per dimenticarlo”.

PUNGENTE – Infine una frecciatina al capitano del Real Madrid per aver saltato di proposito il ritorno contro i lancieri: “Probabilmente con lui non avremmo segnato tanti gol, ma alcuni giocatori lo fanno. Ora immagino che ci penserà due volte prima di farlo di nuovo”.