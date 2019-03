Ajax, Ronald de Boer celebra l’impresa: “Meglio del 1995”

Una vera e propria impresa quella compiuta dall’Ajax, che ha espugnato il Bernabeu per 4-1 ribaltando la sconfitta dell’andata. I lancieri si sono così aggiudicati il pass per i quarti di finale di Champions League, mettendo fine alla corsa del Real Madrid, detentore delle ultime tre edizioni del trofeo. A celebrare la squadra di Erik ten Hag sono arrivate le parole di Ronald de Boer, ex bandiera degli olandesi, che ha così affermato a Veronica Tv: “Quello che abbiamo fatto nel 1995 battendo il Real a Madrid per 2-0 è stato fantastico, ma questo è il massimo”.

Una prestazione sontuosa, che ha catturato l’attenzione sul modello dell’Ajax, in grado di tornare a grandi livelli grazie ad un lavoro certosino svolto sul settore giovanile.