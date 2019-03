Ajax, Ten Hag: “Prenderemo l’iniziativa al Bernabeu, vogliamo ribaltare il risultato”

Domani si gioca Real Madrid-Ajax, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dal 2-1 per le merengues, ma gli olandesi meritavano sicuramente di più, avendo dominato per buona parte del match grazie alla freschezza e all’estro dei giovani talenti che compongono la rosa. “Cercheremo di prendere subito l’iniziativa al Bernabeu – ha commentato l’allenatore dell’Ajax Erik Ten Hag alla vigilia del ritorno di Champions -, vogliamo continuare a lottare su tutti e 3 i fronti stagionali. Quest’anno ormai il Real può solo vincere questa coppa, lo sappiamo, ma siamo ambiziosi e determinati per fermarlo anche a casa loro. Vorremmo ribaltare il risultato, mancherà Ramos ma sono comunque molto forti”.