Il difensore marocchino, Medhi Benatia a gennaio ha deciso di appendere al chiodo la maglia bianconera, ha chiuso la valigia ed è volato in Qatar per indossare quella dell’Al-Duhail. Come debutto non c’è male. Dopo il primo gol in campionato, il marocchino oggi ha segnato ancora in Champions League asiatica. L’ex Juventus ha aperto le marcature contro gli iraniani del Esteghlal di Teheran poi il match è finito col punteggio di 3-0.