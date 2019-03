Atl. Madrid, Koke: “Contro la Juventus quello che mi preoccupa è…”

Il centrocampista dell’Atletico Madrid, Koke è intervenuto in conferenza stampa all’Allianz Stadium alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Queste le dichiarazioni del centrocampista dei colchoneros:

«Quello che mi preoccupa di più della gara di domani è come giocheremo noi. Dovremo mettere intensità in campo, perché partiamo da un risultato positivo, ma non definitivo e può succedere di tutto. Loro hanno un ottimo gioco aereo, pressano molto e attaccheranno in tutti i modi, ma anche noi dovremo iniziare forte e giocare con umiltà per passare il turno. Al Wanda abbiamo disputato una grande gara e vogliamo ripeterci qui, anche se sappiamo di affrontare una grande squadra».