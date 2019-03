Atl. Madrid, tanti assenti contro la Juventus ma anche Allegri non ride

Diego Simeone ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera allo Stadium. Mancano gli squalificati Diego Costa e Thomas e gli infortunati Filipe Luis e Lucas Hernandez. Non se la passa bene neanche il tecnico della Juventus Allegri, che deve fare a meno di Alex Sandro squalificato, Mattia De Sciglio che si è fatto male alla vigilia della partita con l’Udinese. Andrea Barzagli dopo venti minuti del match. Juan Cuadrado non c’è da tempo, non è più nemmeno in lista. Sami Khedira è ancora fermo ai box per i problemi cardiaci patiti proprio il giorno prima della gara d’andata con l’Atletico Madrid. E Douglas Costa recupererà appena in tempo.