Atletico Madrid, Villaverde: “Possiamo fermare la Juventus e CR7…”

C’è la Juventus nel cammino dell’Atletico Madrid in Champions League, un sorteggio difficile ma non impossibile almeno per il consigliere del club madrileno Clemente Villaverde. Il dirigente ha commentato il sorteggio che ha accoppiato i colchoneros di Simeone alla Vecchia Signora. Aria di sfida per la doppia gara che si annuncia tra le più complicate degli ottavi di finale della competizione.

SFIDA – “Prima di tutto siamo felici di presentarci alla seconda fase del torneo, per il resto sapevamo che non essendo teste di serie avremmo affrontato una squadra molto forte. Ma se vogliamo arrivare in finale dobbiamo per forza battere le migliori”. E la Juventus, appunto, rappresenta una di queste: “La Juventus da anni domina in Italia e ha raggiunto finali di Champions. Sarà importante lo stato di forma delle due squadre a febbraio. Cristiano Ronaldo? È il valore aggiunto ma per me le squadre sono un gruppo e noi abbiamo le nostri armi per fermarlo”.