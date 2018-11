Atletico-Monaco: che cuore Oblak! Il portiere consola Falcao dopo il rigore sbagliato

Jan Oblak si è reso protagonista dell’ultimo match dei colchoneros in Europa. Il portiere ha rincuorato l’attaccante colombiano Radamel Falcao (ex Atletico) dopo l’errore di quest’ultimo dal dischetto. Un gesto che non è passato inosservato manco al pubblico del Wanda Metropolitano che ha omaggiato “El Tigre” visto anche il passato con la maglia biancorossa.

L’ERRORE – Falcao aveva sui piedi l’occasione per cambiare la partita. Il colombiano è riuscito a spiazzare il portiere ma il pallone è terminato sul fondo. Oblak, dopo essersi immedesimato nel centravanti dei monegaschi, è subito corso verso il giocatore consolandolo dopo l’occasione mancata dal dischetto. Un gesto sportivo quello di Oblak, poco usuale nel mondo del pallone che ha suscitato anche la compassione dei sostenitori della squadra casa. I tifosi hanno applaudito e lo stesso Falcao è rimasto sorpreso dal gesto signorile dell’estremo difensore dell’Atletico.