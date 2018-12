Barcellona, Valverde teme il Lione: “Ha battuto il Manchester City. Non sottovalutiamolo…”

All’indomani del sorteggio di Champions League, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha analizzato il prossimo rivale: il Lione.

I francesi arrivano da un ottimo girone, terminato alle spalle del Manchester City e sono stati persino capaci di batterlo una volta. Per questo motivo, l’allenatore blaugrana, ha messo tutti sull’attenti e parlando al sito ufficiale dei catalani ha predicato calma e attenzione ai suoi.

PERICOLOSO – “Il Lione ha lottato fino alla fine della fase a gironi per il primo posto nel girone del Manchester City, riuscendo addirittura a batterlo all’esordio all’Etihad. Sarà una sfida complicata, nella quale come sempre dovremo rispettare massimamente il nostro avversario. In questi due mesi lavoreremo sodo e studieremo nel dettaglio il Lione per farci trovare preparati. Dovremo stare attenti soprattutto a non concedere loro spazi, perché se hanno campo possono farti male”.