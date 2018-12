Bayern Monaco, l’emozione di Robben: “Col Liverpool sfida epica. Un sogno giocare gare così…”

Sul proprio futuro ha ancora qualche dubbio, ma Arjen Robben, esterno d’attacco del Bayern Monaco, non pensa a quello che accadrà alla fine di questa stagione, bensì al presente e alle gare importantissime che ancor ai bavaresi dovranno disputare.

Se in campionato, il distacco dalla capolista Borussia Dortmund è ampio, nove lunghezze, in Champions League le cose non sono certo più facili. Infatti, il club tedesco è stato sorteggiato contro il Liverpool, una delle squadra più toste del panorama calcistico europeo. Vice campioni in carica della competizione, una storia che parla da sé e una qualificazione agli ottavi ottenuta con carattere contro il Napoli. Robben, direttamente attraverso il sito ufficiale del Bayern Monaco è pronto e non vede l’ora di giocare il match.

UN SOGNO – L’olandese descrive così la voglia di vivere quella partita nei prossimi mesi: “Quello col Liverpool sarà un match epico. Affronteremo una super squadra che negli ultimi anni è cresciuta a dismisura. I Reds hanno ottimi giocatori, tanta creatività soprattutto in attacco e una bella unione. Troveremo un’atmosfera incredibile sia da noi che da loro. Credo che per ogni calciatore sia un sogno giocare sfide del genere”.