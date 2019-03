Borussia Dortmund, Favre: “Ogni gara è una storia a sé, nel calcio mai dire mai…”

Serve un’autentica impresa al Borussia Dortmund per rimontare il Tottenham dopo il 3-0 incassato a Wembley nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. L’allenatore dei tedeschi Lucien Favre ne è consapevole: “Sappiamo sarà difficile passare il turno – ha commentato nella conferenza stampa della vigilia -, ma nel calcio mai dire mai, ogni partita ha una storia a sé. Ci concentriamo solo sul ritorno, consapevoli di poter far male al Tottenham in casa nostra. Ovviamente servirà una prestazione di altissimo livello da parte di tutta la squadra”.