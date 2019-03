Borussia Dortmund, Reus crede all’impossibile: “Possiamo qualificarci”

Ribaltare il 3-0 incassato nella gara di andata contro il Tottenham non sarà per niente facile per il Borussia Dortmund, ma in conferenza stampa il capitano dei tedeschi Marco Reus ha confermato di crederci ancora: “Sappiamo che possiamo fare l’impossibile, giochiamo in casa e se loro riescono a segnare sarà ancora più complicato passare il turno, ma noi ci siamo e abbiamo fiducia nella nostra squadra e nelle nostre capacità. Vogliamo restare positivi nonostante gli ultimi risultati non eccellenti, così da poter invertire la rotta e tornare a fare bene”. Quale delle due squadre riuscirà a qualificarsi ai quarti di finale di Champions League?